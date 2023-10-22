Son zamanlarda İslam ve Atatürk'e karşılık hakaretler arttı...
Güvenlik güçleri bu kapsamda incelemeleri arttırırken Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay kaydedildi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dün akşam saatlerinde E.K.A. isimli şahıs, Allah’a ve Atatürk’e hakaret etti.
Bu sırada o anları kayıt altına ve tanımadığı kadına sokak ortasında şiddet uyguladı.
O anlar kaydedildi
O anlar darp edilen H.T. adlı kadın tarafından görüntülendi. H.T., saldırgan şahıstan şikayetçi oldu.
Şüpheli tespit edildi
Söz konusu şikayet üzerine Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahsı tespit etmek üzere çalışmalara başladı.
Polis, saldırganı gözaltına aldı
5816 SKM “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar”, “Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Kasten Yaralama” ve “Hakaret ve Tehdit” suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli gerekli adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
E.K.A.'nın bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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