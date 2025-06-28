Ankara'da avukatı dolandıran sahte MİT görevlisi, 400 bin TL'yle kayıplara karıştı

Ankara'da meydana gelen olayda, mağdur avukat Tuğba D., İ.K. isimli şahısla 2022 yılında arkadaş ortamında tanıştı.

İ.K. isimli şahıs, kendisini sözde Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıttı.

YATIRIM TEKLİFİNDE BULUNDU

İ.K. kendisinin kripto, yatırım ve borsa işleriyle ilgilendiğini belirterek yatırım teklifinde bulundu, bunun üzerine Tuğba D. de güvenerek yatırım yapmaya karar verdi.

400 BİN LİRA DOLANDIRILDI

Mağdur, ilk etapta elden 24 ayar 45 gram altın, 15 bin lira nakit ve 89 bin lirayı ise kredi kartından nakit avans çekerek toplamda 400 bin lirayı İ.K.'ye teslim etti.

İddiaya göre, bir müddet sonra Tuğba D. parasını geri almak istediğinde İ.K. çeşitli bahanelerle ödemeyi geciktirdi.

Kâr vaadiyle dolandırıldığını anlayan mağdur, mesajlaşma programı Whatsapp üzerinden şahsa tekrardan ulaştı.

İ.K. tarafından hakarete uğradığını öne süren Tuğba D., elindeki mesaj kayıtları, banka dekontu ve yazışma içerikleriyle beraber Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"YAKLAŞIK 400 BİN LİRAYA YAKIN ELDEN NAKİT PARA VERDİM"

İ.K.'yle yaklaşık 5-6 yıl önce tanıştıklarını belirten mağdur Tuğba D., şöyle dedi:

Şahısla MİT personeli olduğu gerekçesiyle arkadaş ortamında tanıştık. Bu süreçte ara ara görüştük. En son 5-6 ay önce yanıma geldiğinde elinde bir panel olduğunu, bu panele para yatırdıklarını, bitcoin oynadıklarını ve kat kat fazla kazanacağımı söyleyerek, yanında da böyle çantalarla, valizlerle paralar getirerek, getirdiği paraları bu coin hesabına yatıranlara dağıttıklarını iddia ederek bende güven oluşturdu ve ben de katılmaya karar verdim. Yaklaşık 400 bin liraya yakın elden nakit para verdim. Bir kısmını hesabına atmak, bir kısmını altın olarak elden vermek ve bir kısmını kredi kartlarımdan çektirmek suretiydi.

"DOLANDIRILDIĞIMI ANLAYINCA BEN DE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Bana ilkin parayı alırken bir hafta sonra vereceğini söyledi. Bir hafta geçti, 'abla ben bir haftalık sürece değil de 3 aylık sürece daha çok kazanman için yatırdım' dedi. Peki tamam dedim. 3 aylık süreç bittiğinde hadi tarih geldi artık çek ver. Tabi bu süreç içerisinde de abla işte paran 500 bin oldu, abla 800 bin oldu, abla 1 milyon oldu, abla 1 milyonu geçti şeklinde sürekli beni heveslendirerek, umut vererek oyaladı. En son bu bana türlü bahanelerle işte para hakkında konuşmayı kesip de gelmemeyi bırakana kadar işte dolandırıldığımı anlayınca ben de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Avukatım aracılığıyla delillerimizi sundum. Bundan sonraki süreç artık savcılık makamında kamu davasının açılmasını ve bu şahsın benden başka artık daha fazla kimseye zarar vermemesini talep ediyorum.

"DAHA FAZLA KİŞİ MAĞDUR OLMASIN DİYE ARTIK ADLİ MAKAMLAR GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEKTİR"

Mağdur Tuğba D.'nin avukatı Ümmüsgülsüm Yılmaz ise olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi: