Ankara'da babasını sollamak isteyen şahıs kazaya neden oldu: 6 yaralı
DHA

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Şahin Ayık, kullandığı minibüs ile babası Murat Ayık yönetimindeki otomobili sollamak isterken kazaya neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 yaralı

Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler baba-oğul ile minibüste bulunan Ş.S., E.S., A.S. ve P.A. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da babasını sollamak isteyen şahıs kazaya neden oldu: 6 yaralı

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)