Ankara'da babasını sollamak isteyen şahıs kazaya neden oldu: 6 yaralı Ankara'da minibüs ile babasının kullandığı otomobili sollamak isteyen şahsın neden olduğu kazada 6 kişi yaralandı.

DHA Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Şahin Ayık, kullandığı minibüs ile babası Murat Ayık yönetimindeki otomobili sollamak isterken kazaya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 yaralı Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler baba-oğul ile minibüste bulunan Ş.S., E.S., A.S. ve P.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)