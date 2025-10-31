Ankara'da banka dolandırıcılığında emsal karar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara’da banka dolandırıcılığına uğrayan bir müşteri, dava açtı...

Ankara’da dolandırıcıların tuzağına düşerek 35 bin TL’sini kaybeden Mehmet Salih Çevik isimli vatandaş, açtığı davayı da kazandı.

25 Ekim 2021 tarihinde Çevik, kendisini bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirdiği sahte bir siteye kullanıcı bilgilerini girdi.

Kısa süre içinde 35 bin TL hesabından başka bir hesaba aktarıldı. Banka ile iletişime geçtiğinde işlemin çoktan gerçekleştiği ortaya çıktı.

MAHKEME BANKAYI KUSURLU BULDU

Ankara 6. Tüketici Mahkemesi, bankanın yeterli güvenlik önlemlerini almadığını vurguladı.

Kararda, “Bankanın, dolandırıcılığı engelleyebilecek teknolojileri kullanmaması ve paranın hesaptan çıkmasını önleyememesi nedeniyle tam kusurlu olduğu” belirtildi. Mahkeme, çalınan paranın ticari faiziyle birlikte iade edilmesine hükmetti.

BANKANIN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Çevik’in avukatı Kenan Maçoğlu, bankanın özen yükümlülüğünü yerine getirmediğini ve teknolojik güvenlik ile personel eğitiminin yetersiz olduğunu söyledi.

Davalı banka ise müşterinin tedbirsizliği nedeniyle sorumluluğu reddetti, ancak istinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi.

FAİZİYLE GERİ ALDI

Kararın kesinleşmesinin ardından Çevik, çalınan 35 bin TL’yi faiziyle birlikte geri aldı. Bu karar, banka dolandırıcılığı mağdurları için önemli bir emsal niteliği taşıyor.