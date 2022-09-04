Sokakta yürüyen küçük kız çocuğu, köpek sürüsünün arasında kaldı. Korkusundan çığlık atan kızın imdadına mahalle sakinleri yetişirken o anlar kaydedildi.

Başıboş köpekler, sokaklarda dehşet saçmaya devam ediyor.

Son olarak sokak köpekleri, Ankara'da kendilerini gösterdi.

Kentin Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'nde grup halinde dolaşan köpekler, sokakta yürüyen bir kız çocuğuna saldırdı.

Mahalle kıza yardım etti

Kendini çantası ile korumaya çalışan kızın imdadına çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yetişti.

O anlar kaydedildi

İHA'nın haberine göre; o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Ankara'da küçük kız, başıboş köpeklerin hedefi oldu