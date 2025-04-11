Ankara'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk dehşet anlarını anlattı

AA

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki çocuk, Aşağı Çavundur Mahallesi'nde bir kadın tarafından beslendiği öne sürülen sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 çocuk, bacaklarından yaralandı.

Yaralanan iki çocuk, Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

YAŞADIĞI SALDIRIYI ANLATTI

Köpeklerin çocuklara saldırma anı, mahalledeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Saldırıda yaralanan 11 yaşındaki Nurullah Efe Gürbüz, dehşet dolu anları anlattı.

Küçük çocuk, markete giderken köpekleri besleyen bir kadın gördüklerini söyledi.

"KÖPEKLERİN TOPLATILMASINI İSTİYORUZ"

Arkadaşı Semih Örücü (11) ile bir anda köpeklerin saldırısına uğradıklarını aktaran Gürbüz, "Bacaklarımızı ısırdılar. Çok korktuk. Biz köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Burada çok köpek var." dedi.

Köpekler tarafından ısırılan Örücü'nün annesi Semra Örücü de mahallelerindeki sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istedi.

"ELİMİZDE SOPAYLA KÖPEK KORKUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Her sabah çocuklarını okula götürdüğünü anlatan Örücü, "Elimizde sopayla köpekleri korkutmaya çalışıyoruz. Köpeklerin alınmasını, toplanmasını istiyoruz. Burada kimse köpekleri beslemesin." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Derya Çiçek ise sahipsiz hayvanların saldırısı sonucu iki çocuğun yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.