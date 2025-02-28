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AA

Heyecanla beklenen 11 ayın sultanı Ramazan, geldi...

Ramazan fırsatçılarına göz açtırmayan Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesi Türkiye genelinde market ve gıda üretimi yapılan işletmelere yönelik denetimlere yoğunlaştı.

Bu kapsamda Ankara'da ekipler başarılı bir operasyona imza attı.

TARİHİ GEÇMİŞ ÇİKOLATALARI RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ SATIŞA SUNACAKLARDI

Ekiplerce, son kullanma tarihi geçmiş çikolataların piyasadan toplanıp tarihi değiştirilerek Ramazan Bayramı öncesinde satışa sunulacağı belirlenen bir depoya operasyon düzenlendi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yenimahalle'deki bir depoda, son tüketim tarihi geçmiş çikolataların piyasadan toplanarak, tarihi değiştirildikten sonra Ramazan Bayramı öncesinde yeniden satışa sunulacağını tespit etti.

17 TON ÇİKOLATA ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine alınan arama kararı doğrultusunda Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri söz konusu depoya dün operasyon düzenledi.

Operasyonda son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.