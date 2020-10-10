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- Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı
Ankara'da kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarpan belediye otobüsünde 9 kişi yaralandı.
- DHA
- 10.10.2020 - 09:52
Ankara'nın Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana gelen olayda, yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı.
YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü.
Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Ankara'da belediye otobüsü asansöre çarptı VİDEO