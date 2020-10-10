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    Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı

    Ankara'da kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarpan belediye otobüsünde 9 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 10.10.2020 - 09:52
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    Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı

    Ankara'nın Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana gelen olayda, yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı.

    YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü.

    Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

    Ankara da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı #1

    Ankara da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı #2

    Ankara'da belediye otobüsü asansöre çarptı VİDEO

    Ankara da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı #3

    Ankara da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı #4

    Ankara da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı #5

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