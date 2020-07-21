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    Ankara'da belediye otobüsünde yer kavgası çıktı

    İçerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belediye otobüsünde, vatandaşlar arasında çıkan yer vermeme tartışması kavgaya dönüştü.
    • DHA
    • 21.07.2020 - 05:45
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 05:45
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    Ankara'da belediye otobüsünde yer kavgası çıktı

     

    Ankara'da akşam saatlerinde Kızılay-Çubuk seferini yapan belediye otobüsünde meydana gelen olayda, otobüse yeni binen yolculardan biri, iddiaya göre başka bir vatandaşın oturduğu yerden kalkmasını istedi.

    ŞOFÖR YOLCULARIN İNMESİNİ BEKLEDİ

    Oturduğu yerden kalkmak istemeyen yolcu ile diğer kişi arasında kavga çıktı. Bunun üzerine otobüs sürücüsü, durakta durarak, kavga eden yolcuların otobüsten inmesini bekledi.

    Yaşanan arbede anlarını da otobüsteki diğer vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla çekti.

    Kameralara da yansıyan olayda, boğazı sıkılan bir yolcu, durakta duran otobüsten indirildi. Otobüs sürücüsü, tartışmanın bitmesiyle seferine devam etti.

    Ankara'da belediye otobüsünde yer kavgası çıktı VİDEO

    Ankara'da belediye otobüsünde yer kavgası çıktı #1


    Ankara'da belediye otobüsünde yer kavgası çıktı #2

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