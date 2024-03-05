Haberler



3. Sayfa



Ankara'da bir aile daha yok oldu: Eşi tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi

Ankara'da bir aile daha yok oldu: Eşi tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi Mamak ilçesinde eşi 77 yaşındaki Metin Çimen tarafından tabanca ve av tüfeği ile öldürülen 71 yaşındaki Sabiha ile oğlu Sinan Çimen'in cenazeleri, gözyaşlarıyla defnedildi.