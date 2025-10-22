Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda personeli darbeden iki kişi tutuklandı

- Ankara Gölbaşı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda müşterilerle kasiyer arasında ödeme tartışması kavgaya dönüştü.
- M.C.E. ve H.B. isimli iki kişi, kasiyeri darbetti ve olay güvenlik kamerasına yansıdı.
- Gözaltına alınan bu iki kişi, tutuklanarak hakim karşısına çıkarıldı.
Akaryakıt istasyonu personelinin yakasına yapıştı...
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Haymana Yolu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olay anbean istasyonun kameralarına yansıdı.
ÜCRET ÖDEME TARTIŞMASI SONRASI DARBEDİLDİ
Akaryakıt istasyonuna gelen M.C.E. ve H.B. ile kasiyer M.C.E. arasında, ücret ödeme konusunda tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.E. ve H.B, kasiyer M.C.E'yi darbetti.
Kavgayı gören diğer çalışanların ve müşterilerin araya girmesiyle sonlandı.
TUTUKLANDILAR
Darbedilen kasiyer, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.C.E ve H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.