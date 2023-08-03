Ankara'da bir şahıs, kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterineri dövdü Enfeksiyon tedavisi gören kedisi ölünce 4 arkadaşı ile kliniği basıp, veteriner hekimi tokatlayan şahıs, eşyaları dağıttı. Olay, güvenlik kamerasına yansırken; kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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DHA

Kedisi ölünce gözü döndü, arkadaşlarıyla birlikte veterineri bastı.

Dehşete düşüren olay, önceki gün Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşandı.

Kedisi ölünce gözü döndü

A.K. adlı şahıs, erken doğum yapan kedisi 'Victoria'yı, enfeksiyon kaptığı için Ceren Eroğlu'nun sahibi olduğu veteriner kliniğine götürdü.

Klinikte tedaviye alınan kedi, 4 gün sonra öldü.

A.K., kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu kliniği 4 arkadaşıyla basıp, veteriner hekim Ceren Eroğlu'na saldırdı.

Tokat attı, saçını çekti

A.K., Eroğlu'na tokat atıp, saçından çekerek ve başına vurarak darbetti.

Klinikteki eşyaları da dağıtan A.K., görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntüde A.K.'nin Eroğlu'nu tokatlayıp, darbetbesi ve eşyaları dağıtması yer aldı.

"Seni rezil ederim, boğarım" dedi, serbest kaldı

A.K.'nin Eroğlu'nu darbederken, "Seni rezil ederim. Seni boğarım. Bekle ben sana daha neler yapacağım? Demek öyle, al sana klinik" diyerek tehditler savurduğu da duyuldu.

Eroğlu'nun şikayeti üzerine polis merkezine götürülen A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Şikayetçi olduk ama..."

Başından geçenleri anlatan Ceren Eroğlu, kedinin erken doğum yapmasının ardından üst solunum yolu enfeksiyonu kaptığını, müdahale etmelerine rağmen hayvanı kurtaramadıklarını söyledi.

Kedinin sahibine bunu anlattıklarını belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

Önce telefonda arkadaşımı tehdit ettiler. Ardından ben kliniğe geldikten sonra 5 kişi geldiler. Durumu kedinin sahibini, durumu anlatmak üzere muayene odasına aldım. Ama beni hiç dinlemeden üstüme saldırdı. Önce tokat attı, sonra darbetti. Ardından klinikteki eşyaları fırlattı. O kaosun ortasında arkadaşlarıma polisi aramalarını söyledim. Sonrasında beraber karakola gittik. Şikayetçi olduk; ama bu anda polisin hiçbir yaptırımı olmadı.

"Hayvanlarla değil, insanlarla uğraşmak yorucu"

Şüphelinin serbest bırakıldığını ve hala büyük korku yaşadığını anlatan Eroğlu, şöyle konuştu: