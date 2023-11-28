Ankara'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü Ankara'da tartıştığı arkadaşı tarafından vurulan adam, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi kadın ise gözaltına alındı.

DHA

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Fahri Korutürk Mahallesi'nde N.B. ile erkek arkadaşı Hasan D. arasında sakakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.B., üzerinde bulunan tabanca ile Hasan D.'ye ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hasan D.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Cinayet şüphelisi N.B. ise olay yerine gelen polis tarafından suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

N.B.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)