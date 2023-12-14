DHA
Ankara'nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde Şafak Ş. ile sokakta karşılaştığı eski eşi Nur Sena K. (25) arasında tartışma yaşandı.
Şafak Ş. üzerinde bulunan tabancayla eski eşinin başına ateş ederken Nur Sena K. kanlar içerisinde yığıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nur Sena K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Şafak Ş. ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış