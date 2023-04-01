Ankara'da bir kişi ortağını sığındığı manavda kalbinden vurarak öldürdü Ankara Yenimahalle'de ortaklar arasında 'hisse devri' nedeniyle çıkan tartışmada Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd, ortağı Ahmet Dikbaş tarafından sığındığı manavda Xalıd'ı kalbine ateş edilerek öldürüldü.

DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ortaklar arasında yaşanan tartışma cinayetle bitti.

Saat 19.00 sıralarında Demetlale Mahallesi'nde tütün mamulleri satışının yapıldığı iş yerinde ortaklar Ahmet Dikbaş ve Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd arasında hisse devri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'e ateş etti.

Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla cadde üzerinde bulunan bir manava sığındı.

Sığındığı manavda can verdi

Dikbaş'ın 3 el daha ateş ettiği Xalıd, kalbine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dikbaş, polis ekiplerine teslim olurken Xalıd ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.