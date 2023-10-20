Ankara'da bir kişi tartıştığı sevgilisini tabancayla öldürdü Ankara'da bir kadın, tartıştığı 6 yıllık sevgilisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan cinayet şüphelisi suç aleti tabancayla yakalandı.

DHA Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde 6 yıldır sevgili oldukları öğrenilen Ege Rüştü Akoğlu (22) ve Beyzanur Kaya (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Akoğlu, belindeki tabancayı çıkarıp Kaya'ya ateş etti. Akoğlu, olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde can verdi Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yakalandı Polis ekipleri olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Akoğlu'nu suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)