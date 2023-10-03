Ankara'da bir kişi tır ile dorse arasında sıkıştı Ankara Ostim Mahallesi'nde bir kişi, tır ve dorse arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

İHA Ankara'da feci ölüm.. Saat 14.00 sıralarında Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1165 caddesinde meydana gelen olayda kardeşine ait 06 EE 6174 plakalı tırda şoför olarak çalışan A.Ö., 18 plakalı dorse ile tırın arasında sıkıştı. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. İnceleme yapıldı İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme yaptı, konuyla ilgili olarak gerekli adli tahkikat başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)