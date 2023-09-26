Ankara'da birlikte alkol alan arkadaşların kavgası can aldı Ankara'da alkol içerek gezen üç arkadaş arasında çıkan alacak verecek kavgasında biri tabancayla vurularak öldürüldü. Yaşamını yitiren şahsın eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

DHA Ankara'nın Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi'nde üç arkadaş otomobille dolaşırken alkol almaya başladı, bu sırada Hüseyin Hakan ile S.D. arasında alacak verecek sebebiyle tartışma çıktı İddiaya göre sürücü A.Ç.'nin yanında oturan Hüseyin Hakan, arka koltukta oturan S.D.'ye bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında S.D. ise Hüseyin Hakan'a tabancayla ateş etti. Sürücü A.Ç., tabancanın ateşlenmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek sokakta park halinde olan başka bir araca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde can verdi Bölgeye gelen sağlık ekipleri Hüseyin Hakan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken araç sürücüsü A.Ç. ve şüpheli S.D. olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan araştırma sonucu araç sürücüsü A.Ç. yakalandı. Yapılan sorgulamada A.Ç., S.D.'nin tabancayla ateş ederek Hüseyin Hakan'ı öldürdüğünü anlatması üzerine kısa sürede şüpheli suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Hüseyin Hakan'ın eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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