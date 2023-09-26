Ankara'da birlikte alkol alan arkadaşların kavgası can aldı
DHA

Ankara'nın Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi'nde üç arkadaş otomobille dolaşırken alkol almaya başladı, bu sırada Hüseyin Hakan ile S.D. arasında alacak verecek sebebiyle tartışma çıktı

İddiaya göre sürücü A.Ç.'nin yanında oturan Hüseyin Hakan, arka koltukta oturan S.D.'ye bıçakla saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında S.D. ise Hüseyin Hakan'a tabancayla ateş etti.

Sürücü A.Ç., tabancanın ateşlenmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek sokakta park halinde olan başka bir araca çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Hüseyin Hakan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken araç sürücüsü A.Ç. ve şüpheli S.D. olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan araştırma sonucu araç sürücüsü A.Ç. yakalandı.

Yapılan sorgulamada A.Ç., S.D.'nin tabancayla ateş ederek Hüseyin Hakan'ı öldürdüğünü anlatması üzerine kısa sürede şüpheli suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Hakan'ın eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Birlikte alkol alan arkadaşların alacak kavgası: 1 ölü #4

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)