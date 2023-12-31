Ankara'da boğazına şeker kaçan kadını, trafik polisi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı Yenimahalle ilçesinde boğazına kestane şekeri kaçması nedeniyle nefes borusu tıkanan kadın, trafik polisleri tarafından 'Heimlich manevrası' uygulanarak kurtarıldı.

DHA

Son dönemde yapılan yayınlarla Heimlich manevrası, halkın bilgi sahibi olduğu bir müdahale haline geldi.

Hayat kurtaran Heimlich manevrası, bu kez Ankara'da bir kadının yaşama tutunmasını sağladı.

Yardım istedi

Yenimahalle ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen bir sürücü, annesinin boğazına kestane şekeri kaçması ve nefes borusunun tıkanması üzerine otomobille bulvar üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girerek çevredekilerden yardım istedi.

Bu sırada istasyonda bulunan trafik polisleri, hızla olaya müdahale etti.

'Heimlich manevrası' uygulandı

Trafik ekipleri, baygın vaziyetteki kadına 'Heimlich manevrası' uygulayarak, tekrar nefes almasını sağladı.

Durumu iyi

Olay sonrası sağlık kontrolü için hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)