Ankara'da boş araziye uçan araçta 1 kişi hayatını kaybetti

İHA
Ankara'nın Mamak ilçesi Akşamsettin Mahallesi'nde henüz kimliği tespit edilemeyen sürücünün kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş araziye uçtu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 ölü, 2 yaralı
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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