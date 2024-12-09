DHA
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 8 Aralık gece saatlerinde B.K., alışveriş yapmak için gittiği büfede iş yeri sahibi ile tartıştı.
İş yerinden ayrıldıktan bir süre sonra tekrar gelen B.K., büfede yangın çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken polisin çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan çalışmada büfedeki yangını iş yeri sahibi ile tartışan B.A.'nın çıkardığı tespit edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışma ile şüpheli B.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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