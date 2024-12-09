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Ankara'da büfeciyle tartışan bir kişi iş yerini yakmaya çalıştı

Ankara'da büfeciyle tartışan bir kişi iş yerini yakmaya çalıştı Ankara'da iş yeri sahibi ile tartıştığı büfeyi yakmaya çalışan şahıs yakalandı. Şüphelinin iş yerini yakmaya çalıştığı görüntüler ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.