Ankara’da bulunan hobi bahçelerini belediye yakıyor iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dikkat çekici iddia...

Ayaş ilçesinde bulunan hobi bahçelerinde ve tarlalarda sıklıkla yangın çıkmaya başladı.

İlçede yaşayan vatandaşlar ve hobi bahçesi bulunanlar, bu durumdan belediyeyi sorumlu tuttu.

"BAHÇEMİ YAKIP DARBETTİLER"

Bölgede bulunan hobi bahçesi belediye ekiplerince yıkılan ve çıkan yangınlarda belediyenin eli olduğunu iddia eden Akın Acar, oğlunun da Ayaş Belediyesi personeli tarafından darbedildiğini ileri sürdü.

"YIKIMI HIZLANDIRMAK İÇİN YANGIN ÇIKARDILAR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017 yılından önce yapılan yapıların imar barışıyla affedildiğini belirten Akın Acar, "2017 yılından sonra yapılan yapılar, imar barışı beklenirken birdenbire yıkılmaya başlandı. Yıkım kararlarında olumsuz olan bir durum var. Ayaş Belediyesi yıkımlarda, belediye meclis üyeleri ve başkan vekilinin de içinde yer aldığı bahçelere dokunmadı. Bu durum mağdur bir vatandaş topluluğu üretmeye başladı. Yıkım sürecini hızlandırmak için de aynı bölgede art arda yangınlar çıkmaya başladı" diye konuştu.

"DÖRT DUVAR İÇİNDE YAŞAYAN ÇOCUK YETİŞTİRMEK İSTEMİYORUZ"

Yangınların çıkmaya başlamasıyla köylülerle karşı karşıya geldiklerini aktaran Acar, "Eğer tarım arazilerini katlediyorsak Ayaş Belediyesi’nin ve diğer belediyelerin yüz binlerce dönüm hazine arazileri var. Kendi arazilerini tarıma açsınlar. Bizim yapmaya çalıştığımız şeyleri onlar bir yapsın. Örnek olsunlar. Daha sonra biz de onları örnek alalım.

Biz domates yetiştiriyoruz, salatalık yetiştiriyoruz. Biz tarım topluluğuyuz. Türk toplumu tarım topluluğudur. Aslında çocuklarımızı teknolojiden uzaklaştırmak istiyoruz. Dört duvar içinde yaşayan bir çocuk yetiştirmek istemiyoruz. Biz domates yetiştirebilen, kedi, hayvan, doğa seven ve tanımlayabilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Acar, hobi bahçelerine atılan torpillere ilişkin suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

"İMAR MÜDÜRÜ TARAFINDAN DARBEDİLDİK"

Ayaş Belediyesi tarafından 28 Nisan’da kooperatif merkezine tebligat geldiğini söyleyen Mehmet Ali Acar ise tebligatta ertesi gün bahçenin yıkılacağının yazdığını kaydetti.

Acar, "Saat 11’de gittiğimizde bahçemiz yıkıldı. 30 Nisan günü belediyeye yıkım evrağımızın nüshasını almak için gittiğimizde imar müdürü tarafından darbedildik, tehdit edildik. Mahkeme süreçlerimiz devam ediyor. Bu konuda şikayetçiyiz. Ayaş Belediyesi tarafından yapılan kaçak yıkımların tamamı için mahkemeye başvurduk" açıklamasında bulundu.

"BİR İNSANIN YAPAMAYACAĞI ŞEKİLDE TEHDİT ETTİ"

Önce sadece imar müdürünün ardından 7-8 kişinin kendisini darbettiğini ve belediyeden attığını iddia eden Acar, "Bir insanın yapamayacağı şekilde tehdit etti. Bizim seçtiğimiz kişi bizi makamda tehdit etti. Biz yıkım evrağımızı istedik çünkü usulsüz olan bir yıkımdı. Bir gün öncesinde kağıt gelip ertesi gün yıkım olmaz. Normalde 1 ay süremizin olması lazım. Avukatımız davayı açtı ve bekliyoruz" dedi.