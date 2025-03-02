Ankara'da camide doğalgaz sızıntısı: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

AA & Ensonhaber
Ankara'nın Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Fatma Bacı Camii'nde teravih namazı kılındığı sırada cami cemaatinden rahatsızlananlar oldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Caminin etrafında güvenlik tedbiri alan ekipler kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti.
16 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Gazdan etkilenen 16 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Gazdan etkilenenlerin bilinçlerinin açık olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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