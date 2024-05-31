Ankara'da çarşaflı kadına saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı Ankara Valiliği, Etimesgut'ta komşu kadınlar arasında çıkan ve tesettürlü kadınlara 'Sizden midem bulanıyor' sözleriyle saldırı görüntüleri ortaya çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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İHA

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde bir kadının, komşuları olan biri çarşaflı diğeri başörtülü iki tesettürlü kadına yönelik saldırısı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Konu hakkında yapılan paylaşımlarda saldırının kadınların inanç ve manevi değerlerine yönelik olduğu iddia edildi.

Gündem olan görüntüler üzerine Ankara Valiliği ve savcılık harekete geçti.

Yayılan görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklama Ankara Valiliği'nden geldi.

"Manevi değerleri aşağılama iddiası"

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sosyal medyada da yer alan ilimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumlular adli mercilere intikal ettirilmiş olup, gerekli tahkikat cumhuriyet savcılığınca yürütülmektedir.” denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)