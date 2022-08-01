Petrol
99.92
-3.90%
Euro
18.3655
0.24%
Dolar
17.893
-0.11%
Altın
1.019
0.20%
Borsa
2656
2.47%
Bitcoin
414.425
-2.80%
BTXN Coin
9.64
-2.33%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Ankara'da cemevine saldırı: 3 kişi gözaltında

    Ankara'da cemevlerine yöneşik saldırıya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 23:07
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 23:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da cemevine saldırı: 3 kişi gözaltında

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cemevi saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahısla (A.O.K.) irtibatlı oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır."

    Ankara da cemevine saldırı: 3 kişi gözaltında #1


    İlginizi Çekebilir

    Muğla’da öldürülen Zehra’nın adli tıp raporu çıktı
    3. Sayfa

    Muğla’da öldürülen Zehra’nın adli tıp raporu çıktı

    TBMM'de olağanüstü toplantı hazırlığı
    Politika

    TBMM'de olağanüstü toplantı hazırlığı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir