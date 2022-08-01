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- Ankara'da cemevine saldırı: 3 kişi gözaltında
Ankara'da cemevine saldırı: 3 kişi gözaltında
Ankara'da cemevlerine yöneşik saldırıya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 01.08.2022 - 23:07
- Güncelleme : 01.08.2022 - 23:08
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cemevi saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahısla (A.O.K.) irtibatlı oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır."