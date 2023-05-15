Ankara'da cemevleri saldırısına ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava ertelendi Başkent'te iki farklı ilçede 2 saldırı olayını gerçekleştiren tutuklu sanık ve 2 kişinin yargılandığı davada karar çıkmadı. Mahkeme heyeti, davanın 12 Haziran'a ertelenmesine karar verildi.

İHA

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde geçtiğimiz yıl yaşanan cemevi saldırılarına ilişkin dava süreci devam ediyor.

Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'ne gelen saldırgan, Şah-ı Merdan Cemevi'ndeki vatandaşlara sandalye fırlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 3 olayda da saldırının aynı kişi tarafından yapıldığı belirtildi.

Saldırgan bir kez daha hakim karşısında

Kimliği belirlenen Ahmet Ozan K. ve 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Hakim karşısına çıkan Ahmet Ozan K. tutuklanırken diğer 2 kişi ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin duruşma ise bugün yapıldı.

SEGBİS ile katıldı

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada müştekiler Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada hakim, sanık Karaca'nın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan istenen raporun dosyaya geldiğini bildirdi.

En üst sınırdan cezalandırılma talebi

Sanığın cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığına dikkati çekilen raporda, Karaca'nın işlediği belirtilen suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

Söz alan müşteki avukatları sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun gelen raporlarla kesinleştiğini belirterek, en üst sınırdan cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık avukatı da müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunarak, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

12 Haziran'a ertelendi

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Sanık Karaca'nın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verdi.

Duruşma 12 Haziran'a ertelendi.