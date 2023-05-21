Ankara'da çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk öldü Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde parkta tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan bir çocuk hayatını kaybetti.

İHA

Ankara'da çıkan bıçaklı kavgada kan aktı..

Gölbaşı ilçesinde yaşanılan olayda, sabah okulda kavga eden iki öğrenci okuldan sonra saat 17.00 sıralarında Şafak Parkı'nda buluşmak üzere sözleşti.

Aralarında çıkan tartışma sonucu 14 yaşındaki U.B evden bıçak getirerek M.E.A’yı 4 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırgan aranıyor

U.B. polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.