Ankara'da cins köpek hırsızına tutuklama

DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir iş yerinin önüne bırakılan Türkiye'de 30, Ankara'da ise 2 tane bulunan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) sertifikalı İngiliz Bull Terrier cinsi 'Anapolis' isimli köpek, 30 Mart günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

KIF 2024 Ankara Kupası Şampiyonası’nda Türkiye Yavru Şampiyonu olan ve değerinin 10 bin avro olduğu belirtilen köpeğin sahibini, hırsız hakkında şikayetçi oldu.

KÖPEK HIRSIZI YAKALANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, adrese düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

KÖPEK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelinin adresinin yakınlarında bulunan barakada gizli bölmede bulunup, sahibine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.