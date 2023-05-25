Ankara'da cinsel saldırı sanığı avukata 1 yıl 8 ay hapis cezası 80 yaşındaki avukatın hukuk bürosuna iş başvurusunda bulunan kadın avukata 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Sanık avukata, 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

DHA

3 yıl önce kadın avukat E.B., Ankara’daki bir hukuk bürosuna iş görüşmesine gitti.

Burada 80 yaşındaki avukat Mehmet Teoman S.'nin kalça ve göğüs bölgesine dokunduğunu öne süren kadın, taciz iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Teoman S. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak' suçundan dava açıldı.

2 yıl hapis cezası verdi

Davanın 6'ncı duruşması, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Mehmet Teoman S. ve E.B. ile taraf avukatları katıldı.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Mehmet Teoman S.'nin 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçunu işlediğini belirterek, 2 yıl hapis cezası verdi.

Cezası 6'da 1 oranında indirildi

Tutuksuz sanığın yargılama sürecindeki olumlu tutum ve davranışları da takdiri indirim sebebi kabul edilerek, cezası 6'da 1 oranında indirildi.

Sanık Mehmet Teoman S. hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

"Adaletin yerini bulduğunu belirtmek istiyorum"

E.B.'nin avukatı Ceren Kalay Eken, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Genelde bu tarz cinsel saldırı dosyalarında, toplum tarafından kabul görmüş kişiler daha rahat suç işliyor. Mesleğinin başındaki mağdurlar da 'bana kim inanır' gibi düşüncelerle çekinebiliyor. Burada mağdurların yalnız olmadıklarını, yanlarında olunacağını, yardım isteyerek şikayetçi olmaları gerektiğini ve hemen olmasa da o adaletin yerini bulduğunu belirtmek istiyorum.” dedi.