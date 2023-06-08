Ankara'da cinsel saldırı sanığı okul müdürünün cezası belli oldu Bir ilkokulda birlikte görev yaptığı müdür yardımcısına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen okul müdürünün yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Okul müdürüne 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.

DHA

Bu kez cinsel taciz mağduru bir öğretmen oldu...

Ankara'nın Mamak ilçesinde ilkokulda müdür yardımcısı olan E.B., okul müdürü Azmi Y.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 53 yaşındaki Azmi Y. hakkında, 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Karar duruşması

İddianamede, Azmi Y.'nin birlikte görev yaptığı 35 yaşındaki E.B.’ye yönelik zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Azmi Y.'nin söz konusu suçu işlediğine dair yazışma ve görüntü kayıtlarının bulunduğu da belirtilirken, sanığın koridorda E.B.'yi taciz ettiği ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada delil olarak yer aldı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık okul müdürü Azmi Y. ve avukatları katılırken, müşteki müdür yardımcısı E.B. katılmadı.

"Sadece şakalaştık"

Mahkeme başkanı, bir önceki celse dava dosyasına sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verdi.

Yaklaşık 30 yıldır memur olduğunu ve bu sürecin 20 yıllık bölümünde müdür olarak farklı okullarda görev yaptığını söyleyen sanık Azmi Y., “Bu okullarda birlikte çalıştığım hiç kimseye benden şikayetçi olacak bir eylemim olmadı. Müştekiyle karşılıklı mesajlaştık sadece. Görüntülere gelecek olursak sadece şakalaştık, benim hatam şakalaşmak oldu.” dedi.

Sanığın avukatı ise E.B.'nin beyanlarının çelişkili olduğunu iddia ederek müvekkiline atılı suçlamaları kabul etmedi.

"Cinsel saldırı ispatlandı"

Mağdur kadının avukatı ise “Savcının mütalaasına katılıyoruz, cezalandırmanın da bu yönde yapılmasını istiyoruz. Sanığın olay tarihinde müvekkilimin amiri konumunda olması ve kamu otoritesinin kendisine verdiği yetkiyi kötüye kullanarak zincirleme şekilde müvekkilime cinsel saldırıda bulunduğu ispatlanmıştır. Bu nedenle emsal teşkil edecek şekilde üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.

4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası aldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa 'zincirleme şekilde sarkıntılık düzeyde cinsel saldırı' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, 'zincirleme şekilde cinsel taciz' suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplamda 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi.