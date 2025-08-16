Ankara'da çocuğa tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheliye meydan dayağı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde şüpheli M.K., halası A.S.'nin yanında kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu, marketten eve giderken takip etti.

Şüpheli, apartman girişinde çocuğa tacizde bulunmaya kalkıştı.

ŞÜPHELİYİ, ÇOCUĞUN HALASI EVDEN ÇIKARDI

Çocuk koşarak eve kaçarken, M.K. de peşinden koştu.

Eve kadar girdiği ileri sürülen M.K., A.S. tarafından dışarı çıkarıldı.

Durumu fark eden A.S.'nin komşuları ve mahalleli, şüpheliye tepki gösterdi.

MAHALLELİDEN ŞÜPHELİYE MEYDAN DAYAĞI

Mahalleli, tepki üzerine kaçmaya çalışan M.K.'yi parkta yakalayıp darbetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, M.K.'yi kalabalığın arasından alıp, adrese çağrılan ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen çocuk ve ailesi, şüpheliden şikayetçi oldu.

"EVİN İÇİNE GİRDİ"

Hala A.S., polis merkezindeki ifadesinin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Yeğenimi takip ediyor. Onunla birlikte binaya giriyor. Binanın içerisinde kolunu falan okşamış. Sonra kulağına bir şeyler söylemiş. Ne söylediği belli değil. Yeğenim de korkarak eve geliyor, arka arkaya zile basıyor. Kapıyı açtım, şahıs bana direkt, 'Korkma korkma' yaptı. Ben de 'Kimsin sen, ne işin var burada?' dedim. Yeğenimi içeri alırken, bu da evin içine girdi.