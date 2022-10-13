Ankara’da, çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba beraat etti

3 buçuk yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesi ile tutuksuz yargılanan baba S.S., delil yetersizliğinden beraat etti.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Havva D., boşanma aşamasındaki eşi S.D.'nin (30) 3 buçuk yaşındaki kızları İ.E.D.'ye cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Havva D.’nin 22 Mart'ta polise şikayette bulunması üzerine S.D., gözaltına alındı. S.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde '12 yaşından küçük altsoyun cinsel istismarı' suçlamasıyla yargılanan S.D., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA’nın haberine göre; davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan S.D. ile eşi Havva D. ve taraf avukatları katıldı.

“Çocukların sütünü bile gece ben hazırlıyordum”

Baba S.D., beraatini isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Eşim gözüyle ne görmüş, gördüyse neden o anda müdahale etmemiş? Sosyal medyada ise gördüğünü, kızımın bağırdığını iddia etmektedir. Eşim bana harika bir baba olduğumu hatta benim gibi bir babası olmasını istediğini söylemişti. Çocukların sütünü bile gece ben hazırlıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Mahkeme heyeti, mahkumiyet için yeterli, kesin ve somut delil elde edilemediği gerekçesiyle S.D.'nin beraatine karar verdi.

“Tek dayanakları, çocuğun vücudunda dışarıdan görülecek bir bulguya rastlanmamış olması.”

Havva D.'nin avukatı Hande Sönmez Bilge, kararı istinafa taşıyacaklarını belirterek, "Sayın heyet, dosyada delilleri yetersiz bulmuş olabilir. Biz adalete olan güvenimizi hiçbir zaman yitirmiyoruz; ama maalesef sanığın beraatine karar verildi. Tek dayanakları, adli tıp raporunda çocuğun vücudunda dışarıdan görülecek bir bulguya rastlanmamış olması. Bir babanın çıplak bir şekilde kız çocuğu tarafından görülmesi bile başlı başına bir cinsel istismardır. Bundan sonra bölge mahkemesinde hakkımızı aramaya devam edeceğiz, adalete güvenimiz tam." dedi.