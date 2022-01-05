İki gün arayla iki çocuğa köpek saldırmasının ardından mahalleli, sokak köpeklerini çiğ etle beslediğini iddia ettikleri Serap B.'ye tepki gösterdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde iki gün arayla Ramazan Aslan ve Emine Topbaşı, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı.

Mahalleli, çocukların saldırıya uğradığı bölgede oturan ve sokak köpeklerini çiğ et ve kemik vererek beslediği belirtilen Serap P. ile belediyeye tepki gösterdi.

Mahallede toplanan vatandaşları gören Serap P. de dışarıya çıkınca tartışma yaşandı.

"ŞİKAYETE RAĞMEN BELEDİYE, CEZA VERMEDEN GİDİYOR"

Mahallede oturan Murat Çetin, çiğ etle beslenen köpeklerin daha da saldırganlaştığını öne sürerek, "Köpekler çocuklara saldırıyor. Aşırı köpek var burada. Biz bunu defalarca yetkililere ilettik. Bu kadın sürekli köpeklere çiğ et veriyor. Belediye görevlileri kadınla konuşuyorlar, sonra gidiyorlar. Herhangi bir yaptırım veya cezai işlem yapmadan gidiyorlar." dedi.

"MAHALLENİN HER YERİ DOLU"

Mustafa Ramazanoğlu da köpeklerden korktuğunu belirterek, "Yanımda sopayla geziyorum. Bana da saldıran köpekler oldu. Mahallenin her yeri köpek dolu. Belediye ekipleri de geldiklerinde yakalayamadı. Ormana kaçıyorlar.'' diye konuştu.

Ankara'da çocuklara köpek saldıran mahallede 'çiğ etle besleme' kavgası VİDEO

"BU İNSANLAR HAYVAN DÜŞMANI"

Serap P. ise mahalleye 1,5 yıl önce taşındığını belirterek, "Bu insanlar hayvan düşmanı olduğu için taşındığımın ikinci gününden itibaren hakkımda şikayette bulundular. Ben o dönemde hepsini mahkemeye verdim. Burada olay köpek meselesi değil, ben buraya taşındığımda köpekler buraya zaten atılmıştı. Bu köpekleri ben bırakmadım. Yavru köpekleri dağlık alanda besliyorum. Köpek ısırıyorsa belediye görevini yapıp topluyor.'' diye konuştu.

Altındağ Belediyesi yetkilileri ise sokak köpeklerinin tüm belediyelerin sorunu olduğunu, şikayet olması durumunda gerekli çalışmanın yapıldığını belirtti.

















