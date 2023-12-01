Ankara'da çocuktan satırlı saldırı: Market çalışanını yaraladı Etimesgut'ta tartıştığı kişiyi satırla yaralayan çocuk yakalanıp tutuklanırken, olay anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Etiler Mahallesi'nde 18 yaşından küçük çocuk yaştaki B.L. ve bir arkadaşı, bir iş yerinde malzeme taşıyan çalışanla bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.L., üzerinde bulunan satırla çalışana saldırdı.

Satırla yaralayıp kaçtı

Çalışan, aldığı satır darbeleriyle kanlar içerisinde yığılırken B.L. ise olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çalışan hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise B.L.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

O anlar kamerada

Öte yandan olay, güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Şüpheli B.L., 30 Kasım günü Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde yakalandı.

B.L., ifadesinde olayda kullandığı satırı gömdüğü yeri polislere söyledi.

Tutuklandı

Polisler suç aleti satırı muhafaza altına alırken, gözaltına alınan ve birçok suçtan da kaydı bulunan B.L., yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)