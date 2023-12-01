Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kaltepe mahallesi 875. sokakta saat 09:00 sıralarında, belediyeye ait çöp toplama aracı çöplerini toplamak için mahalleye girdi.
Freni tutmayan çöp kamyonu, gecekondunun çetısına devrildi
Bir alt sokağın çöplerini de toplamak için yokuş aşağı yola giren çöp kamyonu, ıslanmış yolda freni tutmayarak civar evlere ve araca çarparak yan yattı.
Yan yatmış şekilde metrelerce sürüklenen çöp kamyonu Al Bab ailesinden 2 kişinin bulunduğu gecekondunun üzerine devrildi.
Bir çocuk hafif yaralandı
Olayda evde bulunan çocuk kafasına çatıdan taş düşmesi sonucu hafif yaralanırken, şoför hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
"Rampa dik ve ıslak olunca tekerler tutmadı"
Olayda gecekondunun çatısında, çevredeki evlerde ve bir otomobilde maddi hasarlar olduğunu belirten Bilal Hak, şunları söyledi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Rampanın dik ve yolun ıslak olmasından dolayı aracın tekerleri tutmadı. Araç kayarak aşağı inerken de bir iki tane araca çarptı. Araç kayarken yol ayrımındaki tümseğe çarpması sonucu yan yattı ve bizim evin çatısına uçtu.
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