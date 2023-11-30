Ankara'da darbedilen taksi şoförü olayı anlattı: Çok fazla kanım aktı

İHA

Ankara'da yaşanılan vahşi saldırıda kan aktı..

Çankaya ilçesinde Balgat semtinden alarak Dikmen’e getirdiği yolcudan ücretini isteyen taksi şoförü 74 yaşındaki Ahmet Babalıoğlu, müşterinin saldırısına uğradı.

Feci halde dövülen Babalıoğlu’nun 140 lirasını da gasp eden saldırgan, olayın ardından kaçtı.

Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen Babalıoğlu’nun vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yaralanmalar oluştu. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, taksici yaşadıklarını anlattı.

“Çok fazla kanım aktı”

Saldırıya uğradığı anları anlatan Ahmet Babalıoğlu,şu ifadeleri kullandı:

Gölbaşı istikametinden geliyordum. Yol üzerindeki alışveriş merkezinden müşteriyi alıp Dikmen’e götürdüm. Parayı istediğimde, ‘Ne parası lan’ dedi. Ardından da saldırdı, sonra kaçtı. Yolculuk sırasında teybin sesini sonuna kadar açtı ve hiçbir şey demedi. Ben de ters birisi olduğunu görünce bir şey demedim. Bana arabanın içerisinde vurmaya başladı. Sonrasında çevredeki vatandaşlar yardımıma geldi. Elimi yüzümü yıkayıp hastaneye götürdüler beni. Çok fazla kanım aktı yola.