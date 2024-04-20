Ankara'da darbettikleri 2 kişiyi gasbeden 8 kişi tutuklandı Yenimahalle ilçesinde darbettikleri 2 kişinin para ve cep telefonlarını gasbeden 8 şüpheli tutuklandı.

AA & Ensonhaber

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde, kalabalık bir grup tarafından darbedilen İ.K. ve S.K'nin cep telefonu ve 7 bin liraları gasbedildi.

Güvenlik kameralarıyla tespit edildiler

İhbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek İ.K. ve S.K'yi darbettikten sonra cep telefonu ve paralarını gasbeden şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

10 şüpheliden 8'i tutuklandı

Düzenlenen operasyonda şüpheliler M.E.E, M.A.P, K.Y, M.E, Y.S, H.T, F.K, A.T.Ç, B.B. ve suça sürüklenen çocuk M.B.M. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken H.T. ile M.B.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.