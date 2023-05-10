Ankara'da dolandırdıkları adamı öldürdüler: İstenen ceza belli oldu Sahte otomobil ilanı ile dolandırdıkları adamı öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan 2 zanlının yargılandığı davada, savcı mütalaası açıklandı. Sanıkların, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağmaya teşebbüs', 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' ve 'hırsızlık' suçlarından ise 32'şer yıla kadar hapsi istendi.

DHA

İbrahim Ay ve Recep Sarı, internette sahte otomobil ilanı verdi.

İkili, geçen yıl mart ayında Şırnak'ın Cizre ilçesinden ilandaki aracı almak için telefonla arayan 36 yaşındaki muhasebeci Hüseyin Angı ile anlaştı.

2 çocuk babası Hüseyin Angı, 2 bin lira kapora verip; aracı almak için Ankara'ya geldi.

Issız bir yere götürüp öldürdüler

Angı, İbrahim Ay ve Recep Sarı tarafından kiralık bir otomobille karşılandı.

Talihsiz adamı alan Ay ve Sarı, Gölbaşı ilçesinde ıssız bir yere götürdü.

İbrahim Ay ve Recep Sarı, ellerini bağladıkları Hüseyin Angı'yı 390 bin TL'yi hesaba aktarmayı kabul etmeyince pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

İkisi de tutuklandı

Angı'nın cep telefonu ve cüzdanını alıp cesedini sazlık alana atan 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınıp çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın bugün görülen duruşmasında, sanıklar Ay ve Sarı hazır bulundu.

Savcı istediği cezaları açıkladı

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Ay ve Sarı'nın 'kasten öldürme' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'yağmaya teşebbüs', 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' ve 'hırsızlık' suçlarından da 32'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Savcı, Angı'nın sahte ilanla 'kapora' adı altında 2 bin lira dolandırılması sürecinde yer aldığı ve İbrahim Ay'a telefon temin ettikleri gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanıklar Kemal Can O., Metehan T., Nazif Y. ve Samet C.'nin üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatini talep etti.

"Pişmanım, savunma için süre istiyorum"

Tutuklu sanık Sarı, mütalaaya katılmadığını belirterek beraatini istedi.

Tutuklu sanık Ay ise “Pişmanım. Bir sonraki celsede savunma yapmak için süre istiyorum.” dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Sarı ve Ay'ın mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.