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    Ankara’da dövülerek öldürülen Hasan Bağcı’nın katiline 11 yıl hapis cezası

    Parkta laf attığı genç kızın sevgilisi ve arkadaşları tarafından dövülerek öldürülen Hasan Bağcı’nın davasında karar çıktı. Katile 11 yıl hapis cezası verildi.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 14:20
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    Ankara’da dövülerek öldürülen Hasan Bağcı’nın katiline 11 yıl hapis cezası

    22 yaşındaki Hasan Bağcı, 20 Ağustos 2020’de, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtindeki Ali Dinçer Parkı'nda arkadaşlarıyla otururken, yanlarından geçen B.Ö. adlı kıza laf attı.

    B.Ö.'nün, durumu sevgilisi Cüneyt Yıldırım'a bildirmesi üzerine kavga çıktı.

    Bağcı ve arkadaşları ile Yıldırım ve arkadaşları arasındaki parkta başlayan kavga, 700 metre uzaklıktaki boş alanda devam etti.

    2 gün sonra öldü

    Kalabalık arasında kalan Bağcı, tekme tokat dövüldü.

    Grubun arasından kurtularak kaçan Bağcı, 300 metre ileride kendisini yakalayan Yıldırım tarafından tekrar tekme tokat dövüldü.

    Arkadaşının alıp götürmeye çalıştığı Bağcı, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından da darbedildi.

    Aldığı darbelerle ağır yaralanan Bağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı; ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.

    Ankara’da dövülerek öldürülen Hasan Bağcı’nın katiline 11 yıl hapis cezası #1

    10 şüpheliye dava

    Hasan Bağcı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 20 kişiden 10'u serbest bırakılırken, Cüneyt Yıldırım, Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Emre Hoş, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Ufuk Berke Çakır, Umut Aramaz ile Ümit Özcan tutuklandı.

    10 kişi hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

    Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan 8’i, ilk duruşmada, 1'i de bilirkişi raporunun ardından 16 ay sonra tahliye edildi.

    Ankara’da dövülerek öldürülen Hasan Bağcı’nın katiline 11 yıl hapis cezası #2

    7 beraat, 2 düşme kararı

    Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Cüneyt Yıldırım ve diğer tutuksuz 9 sanık ile taraf avukatları katıldı.

    Cumhuriyet savcısı; önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, tutuksuz sanıklar Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Umut Aramaz ile Ümit Özcan hakkında suçu işlediklerine dair delil olmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini, sanıklar Emre Hoş ile Ufuk Berke Çakır hakkında da ölüm olayının meydana geldiği 3'üncü kavgada yer almamaları nedeniyle haklarında ‘kasten öldürme’ suçundan açılan davanın düşmesini, sanık Cüneyt Yıldırım’ın ise yaralama kastı ile hareket ettiğini; ancak fiilin kastı aştığını belirterek, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden verme' suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    Mahkeme heyeti, 7 sanığa beraat, 2 sanık hakkında da düşme kararı verdi.

    Ankara’da dövülerek öldürülen Hasan Bağcı’nın katiline 11 yıl hapis cezası #3

    11 yıl hapis cezası

    Cüneyt Yıldırım’a ise ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan 11 yıl hapis cezası verilerek, tutukluluğunun devamına hükmedildi.

    Ankara’da dövülerek öldürülen Hasan Bağcı’nın katiline 11 yıl hapis cezası #4

    Ankara’da dövülerek öldürülen Hasan Bağcı’nın katiline 11 yıl hapis cezası #5

    Ankara’da dövülerek öldürülen Hasan Bağcı’nın katiline 11 yıl hapis cezası #6


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