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AA

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan skandal olayda, Down sendromlu bir çocuk, alışveriş merkezinde bulunan oyun alanına alınmadı.

Olaya ilişkin yayınlanan görüntüler üzerine il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ve çocuğun ailesiyle görüştüğü belirtilen açıklamada, çocuğa psikososyal destek sağlandığı aktarıldı.

Ayrıca çok sayıda aile ve down sendromlu çocuk da Gimsa AVM'nin önünde protesto düzenledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alınan bilgiye göre, Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut ilçesinde öğretmeniyle bir alışveriş merkezindeki oyun alanına giden 7 yaşındaki down sendromlu çocuğun işletme yetkilileri tarafından top havuzuna alınmadığı iddiası üzerine "nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Başsavcılığın talimatı üzerine aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

İŞLETME YETKİLİLERİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcıya ifade verdikten sonra çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "yurt dışına çıkış yasağı" ile "belirli günlerde imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.