Ankara'da down sendromlu öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı Ankara'da özel bir eğitim uygulama okulunda eğitim gören down sendromlu öğrenciye şiddet uygulayan ve hakkında basit yaralama suçundan dava açılan öğretmen tutuklandı.

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AA Özel Haber

Ankara'da Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 24 Mayıs'ta Kahramankazan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda orta ağır zihinsel engelliler sınıfı öğrencisi Berat Ü., eve vücudunda morluklarla geldi.

Durumu fark eden anneannesi kimin yaptığını sorunca Berat Ü., "Hoca yaptı" diye cevap verdi.

Bunun üzerine anne Seray Cengiz, okul yönetimini arayarak olay hakkında bilgi istedi.

Okulun müdür yardımcısı, Berat Ü.'nün sınıf akadaşıyla sürtüşme yaşadığını vücudundaki morlukların da bu yüzden olduğunu ifade etti.

Darp raporu alındı

Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Cengiz, sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

Savcılık, okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra öğretmen Mücahit Mert H.'nin down sendromlu Berat Ü.'ye şiddet uyguladığını tespit etti.

Bunun üzerine öğretmen tutuklandı.

Mücahit Mert H. hakkında beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İddianame, Kahramankazan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi

Berat Ü.'nün sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerin önünde darbedildiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Öğretmen Mücahit Mert H.'nin down sendromlu çocuğu omuzlarından tutarak zorla sandalyeye oturtup bacaklarına bastığı ve yumruk attığı anlar görüntülere yansıdı.

Görüntülerde Mücahit Mert H.'nin direnen Berat Ü.'yü sandalyeden yere fırlattığı ve koridor boyunca yerde sürüklediği anlar da yer aldı.

"Güç kullanmak zorunda kaldım"

İddianamede ifadesine yer verilen öğretmen Mücahit Mert H. ise olay günü Berat Ü.'nün bir başka öğrencisini darbettiğini öne sürerek kendisine ve çevresine zarar vermesini engellemek amacıyla güç kullanmak zorunda kaldığını savundu.

Mücahit Mert H., "Berat'ı sınıfa götürmek için ve daha büyük olay çıkmasını engellemek amacıyla güç kullanmak zorunda kaldım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" savunmasını yaptı.

"Down sendromlu çocuklarımız adına ses olmak istiyoruz"

Müşteki avukatı Çiğdem Tan, bahsi geçen şiddet olayı sonrasında Berat Ü.'nün eve geldiğinde üzerindeki darp izlerinin görülmesi üzerine ailesi tarafından doktora götürüldüğünü anlatarak, "Bunun sonucunda okulla ve yöneticilerle ilgili kuruma başvurduk. Onlar da olayı sadece şiddet olarak değil bir eğitim parçası olarak gösterdiler. Biz görüntüleri seyrettikten sonra bunun eğitimle alakalı olmayan bir durum olduğunu tespit edip hukuki yollara başvurduk" diye konuştu.

Berat'ın annesinin ve ailesinin bu olay sonucunda çok üzgün olduklarını, olay sonrasında vakit kaybetmeden gerekli mercilere başvurduklarını anlatan Tan, basit yaralamadan dava açıldığını ve sanığın tutuklandığını aktardı.

Tan, olay sonrası görüntüleri izledikten sonra görüntülerin içinde şiddeti uygulayan öğretmenin haricinde başka bir öğretmenin daha olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Nöbetçi öğretmen olan, aynı zamanda şiddeti uygulayan öğretmenin eşi olan kişinin de bu olayı izlediğini tespit ettik. Hiçbir müdahalede bulunmayıp şiddet esnasında geçerken down sendromlu çocuğumuz Berat'a bir temasta bulunuyor. Bütün olayların üzerinde aile ile birlikte detaylı olarak düşündüğümüzde marttan beri, belki daha da öncesinde sistematik olarak bu şiddet olayının varlığını anlamış bulunmaktayız. Elimizde yine mart ayında Berat'ın gözüne bir darbe aldığını ve eve geldiğinde darbeyi hocası tarafından aldığını söylediği video kayıtlarımız da var. Bunu da yine savcılık makamına ilettik.

Down sendromlu ve özel eğitim gerektiren bütün çocuklara yönelik şiddet olaylarının son bulması için sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Tan, "Down sendromlu veya özel eğitim gerektiren tüm çocuklarımız adına ses olmak istiyoruz. Bu ilk olsun bir çığır açalım istiyoruz. Annemize destek olalım. Berat’ı annesi babasız büyütüyor. Çocuğumuzun babası olalım, annesi olalım" ifadelerini kullandı.