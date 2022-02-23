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    Ankara'da Dr. Ebru Ergin Bakar'ı darbeden kişi tutuklandı

    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli Feray Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 23.02.2022 - 18:40
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    Ankara'da Dr. Ebru Ergin Bakar'ı darbeden kişi tutuklandı

    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar’ı darp eden şüpheli Feray Y., 3359 sayılı kanunun 12’nci maddesi gereğince ‘görevi başındaki doktoru kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

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