Farklı yerlerde drift yapan iki otomobil sürücüsü, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına sebep oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağı Birlik Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen bir otomobilin sürücüsü, kavşakta bir süre drift yaptıktan sonra hızla bölgeden ayrıldı.

BAŞKA BİR SÜRÜCÜ DE CADDEYİ ARAÇ GİRİŞİNE KAPATTI

Altındağ ilçesinde Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı yanındaki caddede kaydedilen görüntüde ise başka bir otomobil sürücüsü, caddeyi araç geçişine kapatarak otomobili ile zikzak çizerek ilerledi.

Ankara'da drift yapan iki sürücü kameraya yakalandı

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından görüntülenen videolar ise tepki topladı.