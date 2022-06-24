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    Ankara’da drift yapan sürücüye kızan mahalleli, aracını devirdi

    Ankara’da drift yapan sürücüye kızan mahalleli, aracını devirdi

    Ankara’da mahalle sakinleri yüksek sesle müzik dinlediği ve cadde ortasında sürekli drift yaptığı iddia edilen sürücünün aracını durdurarak devirdi.
    • 24.06.2022 - 04:41
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 04:58
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    İkindi vakti Mamak İlçesi Demirlibahçe Mahallesi 130. Cadde’de, mahalle sakinleri sürekli yüksek sesle müzik dinleyen ve cadde ortasında drift yapan aracın önünü kesti.

    Sürücüyü darbettiler, aracını devirdiler

    Sürücü aracından çıkarılıp darp edildi. Ardından mahalle sakinleri aracı devirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi mahallelileri sakinleştirdi.

    Ankara’da drift yapan sürücüye kızan mahalleli, aracını devirdi - VİDEO

    "Ehliyetsiz çocuk, uyardık dinlemedi, arabasını devirdiler"

    İHA'nın haberine göre; mahalle sakinlerinden Hasan Çanakkaleli, “Arabanın sahibi ehliyeti olmayan ufak bir çocuk. Arabayla mahalle aralarında geziyor. Kalabalık bir mahalle burası. İnsanlar diyor ki yapma etme. Ama söz dinlemiyor. Bütün milletin gırtlağına geldi. Mahalle halkı en sonunda dayanamayıp çocuğu aracın içinden aldı. Halk arabayı devirdi” dedi.

    Ankara’da drift yapan sürücüye kızan mahalleli, aracını devirdi #1

    Ankara’da drift yapan sürücüye kızan mahalleli, aracını devirdi #2

    Ankara’da drift yapan sürücüye kızan mahalleli, aracını devirdi #3


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