Acil vakaya müdahale etmek üzere yola çıkan ambulans, düğün konvoyuna takıldı. Dakikalarca yol verilmesini bekleyen ambulansın o anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ankara’da, sağlık ekipleri acil bir vakaya yetişmek sterken, düğün konvoyuna takıldı.

Akşam saatlerinde yola çıkan vaka, Protokol Yolu’na geldiğinde, dakikalarca konvoydaki araçların kendisine yol vermesini bekledi.

Siren ve korna çalmasına rağmen yol verilmeyen ambulanstaki sağlık çalışanı, yaşadıklarını cep telefonu kamerası ile kaydetti.

“Sonra ambulans neden geç kaldı deniliyor”

DHA’nın haberine göre; sağlık çalışanlarının çektikleri videoyu, “Acil vakaya giderken 10 dakikadır düğün konvoyunun yol vermesini bekliyoruz. Sonra 'ambulans neden geç kaldı?' deniliyor. Yazık..." notuyla sosyal medyada paylaştı.

Ankara’da düğün konvoyu, vakaya giden ambulansa geçit vermedi ViDEO