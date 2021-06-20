Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş açan kişi korkuya neden olurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla çekildi. Görüntülerin yayılmasının ardından havaya ateş açan maganda gözaltına alındı.

Maganda kurşunu nedeniyle hayatını kaybeden insanlar olmasına rağmen, bazı kişiler vatandaşların hayatını riske atmaya devam ediyor.

Ankara'da bir kişi düğün konvoyundan havaya rastgele ateş açtı.

O anlar başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Konvoydan ateş eden magandanın rahat tavırları ise pes dedirtti.

POLİS EKİPLERİ MAGANDAYI YAKALADI

Cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyaya düştü. Görüntüleri gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri izleyerek, aracın plakasından ateş açan kişinin B.Ö. olduğunu belirledi.

Keçiören'deki evinde gözaltına alınan B.Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ankara'da düğün konvoyunda havaya rastgele ateş açtı VİDEO