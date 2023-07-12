Ankara'da eczacı kadına ilaç vererek kaza yaptırdı: Tahliye edildi Yiyecek ve içeceklerine şizofreni tedavisinde kullanılan nörolojik ilaç katılan eczacı kaza yaptı, oğlunu kaybeden annenin şikayeti üzerine tutuklu yargılanan adama tahliye kararı verildi.

İHA

Ankara’da 20 Aralık 2020'de akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı…

Eczacı Büşra Akdoğan’ın yiyecek ve içeceklerine kalfa Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan tarafından şizofreni tedavisinde kullanılan nörolojik ilaç katıldı.

İlaçlı halde yola çıkan Akdoğan, kaza yaptı ve yanındaki bulunan oğlu Ahmet Nazif Yıldız'ı kaybetti.

Bunun üzerine acı yaşayan eczacı anne, şikayetçi oldu.

"Nitelikli dolandırıcılık"

İddianamede; yapılan incelemenin ardından Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın usulsüz ilaç alım satımı yapıp, SGK'yı zarara uğratarak "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu da işledikleri, eczacıya gizlice ilaç vererek kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıklarını ve bu sayede de 1 milyon 700 bin lira haksız menfaat temin ettikleri belirtildi.

Yeniden duruşma görüldü

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Özçelik ile taraf avukatları hazır bulunurken geçen duruşma tahliye edilen tutuksuz sanık Muaz İslam Bozdoğan vareste tutulduğu nedeniyle katılmadı.

"Eczanede usulsüzlük var mı yok mu bilmiyorum"

Tanık olarak dinlenen C.T. kendisinin de eczacı olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

2019 yılının Ocak ayından bu yana benim de aynı yerde eczanem var.



Büşra Akdoğan'ın eczanesi sanırım benden 1 ay önce açılmış. Büşra Akdoğan'ın ben uyku halini görmedim. Eczanede usulsüzlük var mı yok mu bilmiyorum.

Tahliyeye kararı verildi

Ara kararı açıklayan mahkeme, tutuklu sanık kalfa Süleyman Özçelik'in tutuklulukta kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma ertelendi

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi 2 Kasım'a ertelendi.