Ankara'da eğlence mekanı motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı

- Ankara'da plakasız motosikletle gelen 2 kişi bir eğlence mekanını kurşunladı.
- Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve şüphelileri arıyor.
- Saldırıda yaralanan olmadı ancak mekan zarar gördü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki eğlence mekanına plakasız motosikletle gelen 2 kişi silahla ateş edip kaçtı.
Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
YARALANAN OLMADI
Saldırıda yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.