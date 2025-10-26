Abone ol: Google News

Ankara'da eğlence mekanı motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı

Ankara'da eğlence mekanı plakasız motosikletle gelen 2 kişi tarafından kurşunlandı. Saldırıda yaralanan olmadı.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 08:10
Ankara'da eğlence mekanı motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı
  • Ankara'da plakasız motosikletle gelen 2 kişi bir eğlence mekanını kurşunladı.
  • Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve şüphelileri arıyor.
  • Saldırıda yaralanan olmadı ancak mekan zarar gördü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki eğlence mekanına plakasız motosikletle gelen 2 kişi silahla ateş edip kaçtı.

Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YARALANAN OLMADI

Saldırıda yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

