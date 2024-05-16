Ankara'da eğlence mekanında kavga çıktı Altındağ ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada iş yeri sahibi Sezgin Arslan (49), tabancayla vurularak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Anakara Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde eğlence mekanında meydana gelen olayda, mekanda müşteri olan bir grup, bilinmeyen bir nedenle garsonlarla tartıştı.

İşletmeci Sezgin Arslan, araya girerek gruptakileri sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada gruptaki bir kişi, tabancayla ateş etmeye başladı.

Sezgin Arslan, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken; ihbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İş yeri sahibi öldü

Şüpheliler kaçarken, Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Arslan önceki gün hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Arslan'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine gönderildi.

Cenaze dün öğle vakti toprağa verilirken, güvenlik kamerasından tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)