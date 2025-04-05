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DHA

Kendi ürettiği alkol sonu oldu..

Olayın adresi Ankara.

Sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Siteler mevkiinde meydana gelen olayda, caddede beraber yürüyen iki kişiden biri, rahatsızlanıp yere yığıldı.

YERE DÜŞTÜ, HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde yere düşen kişinin öldüğü belirlendi.

KENDİ ÜRETTİĞİ ALKOL ZEHİRLEDİ

İsmi açıklanmayan kişinin kendi yaptığı alkolden tükettiği ve rahatsızlanıp yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nun incelemesiyle belirlenecek.

Öte yandan, ölen kişinin arkadaşıyla yürürken rahatsızlanıp yere düştüğü anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.